Мищенко — о вылете «Амура»: хотели продлить серию, а получилось — как получилось

27-летний российский защитник хабаровского «Амура» Иван Мищенко прокомментировал вылет в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 после поражения в шестой игре серии первого раунда Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (2:3 ОТ, 2-4).

«Права на ошибку не было. Все хотели дальше выиграть, продлить серию, выйти в следующий раунд, а получилось – как получилось.

Эмоции после вылета? Скорее недосказанность, отыгрались – перед овертаймом в раздевалке хорошее настроение было, но в овертайме заканчивается игра, если пропускаешь.

Атмосфера на стадионе? Да, болельщикам огромное спасибо. Аж до мурашек было, очень приятно, весь сезон поддерживали. Ещё раз повторюсь, большое спасибо», — приводит слова Мищенко пресс-служба «Амура» в телеграм-канале.

Напомним, Мищенко провёл в Кубке Гагарина – 2024 шесть матчей в составе «Амура», в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-4».