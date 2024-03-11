«Он и сам всё понимает». Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о возможной смене костяка игроков и тренерского штаба в казанском «Ак Барсе» после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).

«Стоит ли «Ак Барсу» дальше двигаться с теми же лидерами? Там надо перестройку делать, конечно. В Казани была перестройка — после этого сразу же выиграли два чемпионата. Перестройка нужна в Казани. Нужна ли она на тренерском мостике? Она везде нужна. И в команде, и на тренерском мостике. При большом уважении к Зинэтуле Хайдяровичу… Я думаю, что он и сам всё понимает. Он же в том году вроде сам собирался [уходить]. Но уговорили его. Были такие слухи, разговоры. Сейчас результат всё показал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.