Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он и сам всё понимает». Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

«Он и сам всё понимает». Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о возможной смене костяка игроков и тренерского штаба в казанском «Ак Барсе» после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).

«Стоит ли «Ак Барсу» дальше двигаться с теми же лидерами? Там надо перестройку делать, конечно. В Казани была перестройка — после этого сразу же выиграли два чемпионата. Перестройка нужна в Казани. Нужна ли она на тренерском мостике? Она везде нужна. И в команде, и на тренерском мостике. При большом уважении к Зинэтуле Хайдяровичу… Я думаю, что он и сам всё понимает. Он же в том году вроде сам собирался [уходить]. Но уговорили его. Были такие слухи, разговоры. Сейчас результат всё показал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.

Материалы по теме
Сумерки идолов. Почему ЦСКА и «Ак Барс» с треском провалили сезон и что их ждёт?
Сумерки идолов. Почему ЦСКА и «Ак Барс» с треском провалили сезон и что их ждёт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android