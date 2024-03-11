«Это неизбежно при таком результате». Экс-форвард «Салавата» о вероятной смене руководства

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко считает, что неудовлетворительный результат уфимского клуба в плей-офф неизбежно приведёт к изменениям в руководстве.

«Думаю, это неизбежно при таком результате последних лет. Если этого не произойдёт, значит, не знаю, в каком направлении двигается «Салават». Вся структура, начиная от первой команды, включая ВХЛ, МХЛ, ЮХЛ — никто результатов не добился. Молодёжный «Толпар» вообще опустился в Серебряный дивизион, это же о чём-то говорит. Хороший генерал должен встать и тихо уйти — посмотрим, что будет дальше», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).