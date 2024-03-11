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АКМ стартовал с победы в серии плей-офф ВХЛ над «СКА-Невой» благодаря голу на 88-й минуте

АКМ стартовал с победы в серии плей-офф ВХЛ над «СКА-Невой» благодаря голу на 88-й минуте
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся первый матч серии четвертьфинала Кубка Петрова, в котором местный АКМ принимал санкт-петербургский «СКА-Нева». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Гурзанов (Танков) – 24:50 (5x5)     0:2 Конозов (Федотов, Танков) – 28:13 (5x4)     1:2 Рассейкин (Виноградов, Баранов) – 37:04 (5x5)     1:3 Танков – 44:26 (5x5)     2:3 Почивалов (Рассейкин, Афанасьев) – 50:09 (5x5)     3:3 Казаков (Шипов, Лазарев) – 53:39 (5x4)     4:3 Тювилин (Рассейкин, Казаков) – 87:17 (5x5)    

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе АКМ отличились Максим Рассейкин, Денис Почивалов и Максим Казаков, а у армейцев забрасывали Егор Гурзанов, Альберт Конозов и Кирилл Танков.

На восьмой минуте второго овертайма победу хозяевам принёс гол 23-летнего защитника Дмитрия Тювилина.

Примечательно, что 21-летний российский вратарь «СКА-Невы» Артемий Плешков отразил 80 бросков из 84. В то время, как его визави из АКМ совершил 17 спасений.

Расписание матчей Кубка Петрова - 2024.
Сетка Кубка Петрова - 2024.
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