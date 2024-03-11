АКМ стартовал с победы в серии плей-офф ВХЛ над «СКА-Невой» благодаря голу на 88-й минуте

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся первый матч серии четвертьфинала Кубка Петрова, в котором местный АКМ принимал санкт-петербургский «СКА-Нева». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе АКМ отличились Максим Рассейкин, Денис Почивалов и Максим Казаков, а у армейцев забрасывали Егор Гурзанов, Альберт Конозов и Кирилл Танков.

На восьмой минуте второго овертайма победу хозяевам принёс гол 23-летнего защитника Дмитрия Тювилина.

Примечательно, что 21-летний российский вратарь «СКА-Невы» Артемий Плешков отразил 80 бросков из 84. В то время, как его визави из АКМ совершил 17 спасений.