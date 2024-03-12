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«Виннипег» «всухую» обыграл дома «Вашингтон», у Овечкина «-1»

«Виннипег» «всухую» обыграл дома «Вашингтон», у Овечкина «-1»
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились Нил Пионк, Алекс Иафалло и Кайл Коннор.

Российский капитан гостей Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-1», нанеся два броска по воротам и совершив два хита.

«Виннипег» набрал 87 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Джетс» 14 марта примут дома «Нэшвилл Предаторз».

«Кэпиталз» остались с 69 очками и идут пятыми в Столичном дивизионе. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта будет гостить у «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05     2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16     3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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