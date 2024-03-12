«Виннипег» «всухую» обыграл дома «Вашингтон», у Овечкина «-1»

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).
Шайбами в составе победителей отметились Нил Пионк, Алекс Иафалло и Кайл Коннор.
Российский капитан гостей Александр Овечкин закончил матч с показателем полезности «-1», нанеся два броска по воротам и совершив два хита.
«Виннипег» набрал 87 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Джетс» 14 марта примут дома «Нэшвилл Предаторз».
«Кэпиталз» остались с 69 очками и идут пятыми в Столичном дивизионе. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта будет гостить у «Эдмонтон Ойлерз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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