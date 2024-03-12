Генменеджер «Барыса»: Паскуале — капризный парень, у него на первом месте не клуб, а он

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин высказался о работе канадского вратаря клуба Эдди Паскуале.

«По Паскуале скажу так, он капризный парень, я собирал по нему информацию, у него были подобные проблемы в Ярославле. Он здорово отыграл первый сезон в «Барысе» при Скабелке, 80% побед команды были его заслугой, он давал уверенность команде. Потом он почему-то посчитал, что не команда на первом месте, а он сам. Поэтому у него возникли конфликты со Скабелкой, потом он ушёл в «Металлург» под задачу, но с ней не справился.

Он здесь снова начал капризничать, и он не справился с той функцией, ради которой его брали. Если он не перестроится, будем принимать меры», — сказал Болякин в интервью YouTube-каналу «От Синей Линии».

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.

Ранее генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».