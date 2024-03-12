Озолиньш: мы имеем дело с последствиями действий России, где теперь Латвии развиваться?

Участник Матчей звёзд НХЛ и КХЛ, трёх Олимпиад и трёх чемпионатов мира, обладатель Кубка Стэнли Сандис Озолиньш высказался о проблеме латвийского хоккея в связи с тем, что рижское «Динамо» покинуло Континентальную хоккейную лигу в связи с конфликтом на Украине.

«В Латвии всё как на качелях, иногда лучше, иногда хуже. Я не думаю, что по успехам на чемпионате мира можно судить о развитии всего спорта. Мы до сих пор имеем дело с последствиями того, что сделала Россия на Украине. До спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) у нас 14 лет была команда в КХЛ, сейчас её нет, и мы думаем, что с ней делать.

Где наши игроки будут улучшать свои навыки? Где они могут играть с качественной конкуренцией? Были предложения включить латвийскую команду во вторую финскую лигу «Местис». Но это не оказалось долгосрочным решением. В любом случае мы должны дать молодым игрокам возможность совершенствоваться, не покидая нашу страну.

Определённо было бы полезно, если бы мы могли стать частью какой-нибудь устоявшейся, более сильной лиги. Потому что, на мой взгляд, учитывая численность населения и количество хоккеистов, мы не сможем организовать качественную конкуренцию самостоятельно. Мы просто зависим от лиг других стран», — приводит слова Озолиньша hokej.cz.