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Экс-игрок «Авангарда»: чего в России только не было — настойки, различные препараты

Экс-игрок «Авангарда»: чего в России только не было — настойки, различные препараты
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Чешский экс-защитник «Авангарда» Михал Кемпны высказался о потреблении игроками различных препаратов во время его выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«Там много чего происходило. Такого вы не испытаете нигде, только в России. Там были настойки, «Стилнокс» (препарат, относящийся к снотворным и седативным средствам. — Прим «Чемпионата»), различные препараты. Каждый раз придумывали, что есть какая-то эпидемия, что грипп широко распространён. Первое, что делал врач после игры, — открывал таблетки «Стилнокса» в раздевалке. Некоторые игроки ели их как конфеты», — приводит слова Кемпны Pravda.sk.

В сезоне-2015/2016 Кемпны играл в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». После этого он перебрался в Северную Америку.

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