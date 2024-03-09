Экс-игрок «Авангарда»: чего в России только не было — настойки, различные препараты

Чешский экс-защитник «Авангарда» Михал Кемпны высказался о потреблении игроками различных препаратов во время его выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«Там много чего происходило. Такого вы не испытаете нигде, только в России. Там были настойки, «Стилнокс» (препарат, относящийся к снотворным и седативным средствам. — Прим «Чемпионата»), различные препараты. Каждый раз придумывали, что есть какая-то эпидемия, что грипп широко распространён. Первое, что делал врач после игры, — открывал таблетки «Стилнокса» в раздевалке. Некоторые игроки ели их как конфеты», — приводит слова Кемпны Pravda.sk.

В сезоне-2015/2016 Кемпны играл в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард». После этого он перебрался в Северную Америку.