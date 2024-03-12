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«Мне никогда не нравились российские игроки». Задоров — о кумирах детства

«Мне никогда не нравились российские игроки». Задоров — о кумирах детства
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал о своих кумирах детства, отметив, что это были не российские игроки.

«Был ли Павел Буре любимым игроком, когда я рос? Нет. Мне никогда не нравились российские игроки. Когда я рос, мне нравился Стив Айзерман. Я был фанатом «Ред Уингз». Очевидно, там была «Русская пятёрка», но в детстве кумирами были Стив Айзерман и Даррен Маккарти.

Маккарти был просто великолепен в той серии плей-офф с «Колорадо». Забавно, у нас в команде есть Адам Фут в качестве помощника тренера, и он рассказывает мне все эти истории о соперничестве. Это слишком смешно», — приводит слова Задорова Sportsnet.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Задорова с учётом его выступлений в «Калгари Флэймз» 14 (3+11) очков в 60 матчах.

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