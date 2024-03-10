Новый шанс или начало пути домой? 11 русских хоккеистов, сменивших клуб в этом сезоне НХЛ

8 марта в НХЛ был последний день для трансферных сделок в нынешнем сезоне, и в дедлайн клубную прописку сменили немало российских хоккеистов. Вспоминаем, кто из наших был обменян за всю регулярку – накопилось целых 11 случаев.

Владимир Тарасенко («Оттава» → «Флорида»)

Ещё в межсезонье, когда Тарасенко подписал годичный контракт с «Оттавой», было понятно, что если не случится чуда, то в дедлайн Владимир сменит прописку. Чуда не случилось: «сенаторы» не превратились вдруг в претендента на Кубок Стэнли, так что Тарасенко давно стал присматриваться к командам-контендерам. В результате он оказался во «Флориде» — это хороший вариант в плане кубковых перспектив, хотя самому форварду может и оказаться тесновато в мощном составе «пантер».

Год назад Тарасенко при похожих обстоятельствах переходил в «Рейнджерс» — получилось не очень. Посмотрим, как завершится новый поход Владимира за вторым трофеем в карьере.

Андрей Кузьменко («Ванкувер» → «Калгари»)

Кузьменко провёл блестящий дебютный сезон в НХЛ и вряд ли собирался останавливаться, но его прогрессу в «Ванкувере» помешал приход нового главного тренера. Рик Токкет вывел «косаток» в лидеры лиги, а вот вписать в свои схемы Кузьменко не смог (или не захотел), Андрей зачах на глазах и в начале февраля был обменян в «Калгари». В новом клубе россиянин чувствует себя намного свободнее и счастливее, но вот по выходу «огоньков» в плей-офф в нынешнем сезоне есть большие сомнения.

Андрей Кузьменко Фото: AP/TASS

Евгений Кузнецов («Вашингтон» → «Каролина»)

Практически на флажке дедлайна Кузнецов получил ещё один шанс в своей карьере. В «Вашингтоне» в последние годы на россиянина было больно смотреть, Евгений выглядел вяло, бледно, его огромный контракт стал якорем для «Кэпиталз», и всё это было похоже не на кризис, а на постепенное угасание. В результате дошло до того, что Кузнецов обратился в Программу помощи игрокам НХЛ, что во многом обозначило психологические причины деградации невероятно талантливого хоккеиста, а после возвращения из неё Евгений, немного потренировавшись в АХЛ, оказался в «Каролине» в результате обмена.

Новый клуб – новая жизнь? Посмотрим. На многочисленных фотографиях, сделанных в последние дни, на лице Кузнецова неизменно играет улыбка, но все мы ждём от него возрождения на хоккейной площадке.

Яков Тренин («Нэшвилл» → «Колорадо»)

Один из самых неизвестных для широкой аудитории россиян в НХЛ тоже в дедлайн сменил команду. Проспект «Нэшвилла» Тренин честно пахал в нижних звеньях и меньшинстве «хищников» на протяжении последних пяти сезонов, а сейчас оказался в «Колорадо». Без сомнения, в составе «лавин» Яков будет выполнять те же функции, что и в прежней команде, но теперь у него есть шанс приложить свои усилия для борьбы за Кубок Стэнли.

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Никита Задоров («Калгари» → «Ванкувер»)

Габаритный российский защитник в последние годы вроде бы осел в «Калгари», но в начале нынешнего сезона Задоров взбрыкнул, не согласившись с оценкой тренерского штаба своей роли в команде и положением «огоньков» в таблице. Никита ещё в ноябре запросил обмен, а в декабре отправился в стан «Ванкувера».

В состав одной из главных сенсаций нынешнего сезона Никита вписался очень хорошо, став важной опцией обороны «косаток».

Никита Охотюк («Сан-Хосе» → «Калгари»)

Челябинец Никита Охотюк укатил за океан ещё в 17 лет и с тех пор пытается по-настоящему пробиться в НХЛ. В «Нью-Джерси» этого сделать не вышло, а вот в первый год за «Сан-Хосе» Охотюк провёл в основе «акул» практически всю регулярку. Оценивать игру и потенциал игрока, выступающего за беспросветного аутсайдера лиги, трудно, но теперь у нас не будет шансов на это, ведь в дедлайн Охотюк отправился в «Калгари».

Илья Любушкин («Анахайм» → «Торонто»)

Ярко выраженный защитник-домосед Илья Любушкин пока бо́льшую часть карьеры в НХЛ проводит в командах, которым и близко ничего не светит, но уже второй раз в дедлайн россиянин пытается вырваться на новый уровень. И снова, как и в 2022-м, он укрепляет оборону «Торонто» с прицелом на плей-офф. Жёсткость и обученность Любушкина, а также его накопившийся опыт в НХЛ помогут «листьям», вот только оценивать кубковые перспективы этой дико талантливой, но безалаберной и невезучей команды – дело неблагодарное.

Клим Костин («Детройт» → «Сан-Хосе»)

В прошлое межсезонье Клим Костин в очередной раз не стал возвращаться в КХЛ, где его ждёт «Авангард», продолжив попытки закрепиться в НХЛ. Двухлетний контракт с «Детройтом» казался интересным шансом, но россиянин далеко не всегда проходил в состав «Ред Уингз», а закончилось всё сейчас обменом в стан худшей команды лиги «Сан-Хосе». Перспектив в «акулах», понятное дело, никаких, так что ближайшим летом вопрос о будущем Клима вновь станет актуальным.

Клим Костин Фото: Zuma/TASS

Денис Гурьянов («Нэшвилл» → «Филадельфия»)

Четыре года назад Гурьянов делал покер в матче Кубка Стэнли и играл в финале вместе с «Далласом», но в последние два сезона форвард, очевидно, потерял себя. Ни в «Далласе», ни в «Монреале», ни в «Нэшвилле» россиянин не сумел перезагрузиться, и вот новый обмен – в «Филадельфию» Джона Тортореллы. Вполне возможно, что в станет «лётчиков» 26-летний форвард как-то себя проявит, но вообще его давно ждёт в России ЦСКА, которому после нынешнего провала нужна свежая кровь для строительства новой команды.

Даниил Мироманов («Вегас» → «Калгари»)

К 26 годам Мироманов не провёл и трёх десятков матчей в НХЛ, но амбиции у парня грандиозные.

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В прошедший дедлайн Даниил сменил «Вегас» на «Калгари», и, конечно, в составе «огоньков» Мироманову будет проще рассчитывать на стабильное место в основе и, соответственно, личный прогресс. Защитник сразу же продлил контракт с новым клубом ещё на два сезона — посмотрим, что из этого получится.

Василий Пономарёв («Каролина» → «Питтсбург»)

Пономарёв в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, причём в первой же своей игре он забил, отдал и помог «Каролине» прибить «Вашингтон». Но о более-менее постоянном месте в основе «ураганов» говорить не приходится, в команде, которая претендует на титул здесь и сейчас, сумасшедшая конкуренция, так что обмен в «Питтсбург», где довольно бесславно заканчивается эпоха Малкина, Кросби и Летанга и есть хорошие шансы удачно попасть в неизбежную перестройку, выглядит для Пономарёва благом. Василию всего 21 год, у него есть талант, и дальше всё будет зависеть только от него. Хотя начать на новом месте россиянину вновь придётся с АХЛ.