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Тренер «Лос-Анджелеса»: чтобы забить Сорокину, нужен отличный бросок

Тренер «Лос-Анджелеса»: чтобы забить Сорокину, нужен отличный бросок
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер после победного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0) высказался об игре российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина.

«Забивать со средней и дальней дистанции в НХЛ действительно сложно. Чтобы забить Сорокину, нужен отличный бросок. У этого броска должна быть сила и быстрота, которую сложно просчитать. Такие нечасто попадают в цель, если только ты не один из лучших снайперов лиги», — приводит слова Хиллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Илья Сорокин отметился в этой встрече 22 сейвами.

«Лос-Анджелес» набрал 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче «Кингз» 14 марта сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».

«Островитяне» не смогли продлить шестиматчевую победную серию, остались с 72 очками и идут четвёртыми в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф. В ближайшей игре 15 марта «Айлендерс» будут гостить у «Баффало Сэйбрз».

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