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СКА установил рекорд КХЛ по количеству сыгранных серий плей-офф и побед в них

СКА установил рекорд КХЛ по количеству сыгранных серий плей-офф и побед в них
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9 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0, благодаря чему они вышли в следующий этап соревнований, выиграв серию – 4-1.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА провёл 40-ю серию в розыгрышах Кубка Гагарина и выиграл 28 из них. Оба показателя являются рекордными для всех клубов КХЛ. 39 серий на счету «Ак Барса», 38 — у ЦСКА и «Металлурга». Казанцы и московские армейцы одержали в них по 27 побед и после поражений в текущем розыгрыше соответственно от «Автомобилиста» и «Локомотива» не могут увеличить число выигрышей.

Напомним, определились семь из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024. Остался неизвестен лишь один участник, который определяется на Западе в паре московского и минского «Динамо» (3-2).

СКА в четвертьфинале плей-офф КХЛ встретится с «Автомобилистом» или «Трактором».

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