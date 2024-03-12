«Да какие сильные стороны? Непонятные провокации». Серебряков — о «Торпедо» в плей-офф

Вратарь СКА Никита Серебряков высказался об игре нижегородского «Торпедо» в серии Кубка Гагарина — 2024 (4-1).

«Торпедо» ничем не удивило. Просто мы где-то, может, недонастроились. Самое главное, что это был хороший урок для нас, который мы усвоили, и забрали наши четыре игры. Сильные стороны «Торпедо»? Да какие сильные стороны? Они, в принципе, играют в свою игру – такую, быструю. Пытаются найти дальнюю штангу, забить красивый гол. Непонятные провокации, которые, думаю, их не красят», — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков сыграл пять матчей, в которых одержал четыре победы с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,51.

Соперник СКА по второму раунду плей-офф КХЛ определится после завершения всех серий первого раунда. Во втором раунде Кубка Гагарина команды Восточной конференции сыграют с западными.