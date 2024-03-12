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Никита Гусев вернулся в состав московского «Динамо» на шестой матч серии с минчанами

Никита Гусев вернулся в состав московского «Динамо» на шестой матч серии с минчанами
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Сегодня, 12 марта, в КХЛ состоится единственная встреча игрового дня в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. В Минске пройдёт шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Начало встречи — в 19:30 мск. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу москвичей. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В состав московского «Динамо» вернулся лидер и лучший бомбардир регулярного сезона КХЛ Никита Гусев. Форвард пропустил пятый матч серии из-за болезни.

Фото: пресс-служба «Динамо» Мск

Состав минского «Динамо» не претерпел изменений.

Фото: пресс-служба «Динамо» Минск

Эта серия является единственной незавершённой в первом раунде плей-офф КХЛ. В случае победы минского «Динамо» в серии состоится седьмой матч, который пройдёт в Москве 14 марта.

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