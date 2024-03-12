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Филатов: последние три-четыре месяца в «Торпедо» творится бардак

Филатов: последние три-четыре месяца в «Торпедо» творится бардак
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Бывший нападающий Никита Филатов заявил, что после ухода из тренерского штаба «Торпедо» Андрея Козырева изменился стиль игры нижегородской команды. Экс-форвард считает, что приход на замену тренера Эдуарда Занковца негативно повилял на игру команды.

«Последние три-четыре месяца там творится бардачелло, прям бардак творится. Сизов, Кручинин, смена стиля. Смена стиля – это самое главное, что там случилось. Первая причина – уходит Андрей Козырев. Тренировать и передавать идею стиля – это две разные вещи. Если у тебя остались конспекты от старого тренера, по которым ты год работал, это не значит, что ты их открыл и на новый сезон пошёл по ним работать.

Козырев – это позитив, открытость, никогда никто не виноват, не говорится, какая ошибка, говорится, как её исправить. Уходит Козырев, приходит Занковец, дальше начинается серия травм, идёт определённая серия поражений и вот тут, казалось бы, сильный тренер, стержень – но ты не можешь взять и по ходу сезона резко начать менять стиль игры», – сказал Филатов на YouTube-канале «Это хоккей, брат!»

По итогам регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородцы проиграли СКА в серии из пяти матчей.

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