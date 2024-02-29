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Филатов: «Торпедо», как и в прошлом году, может проиграть СКА 0-4 в серии

Филатов: «Торпедо», как и в прошлом году, может проиграть СКА 0-4 в серии
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Бывший нападающий Никита Филатов высказался о серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Торпедо».

«Есть ли у „Торпедо“ шансы пройти дальше? Нет. „Торпедо“ в последние два месяца выглядит слабо, оно ушло от своего хоккея. Команда играет в совсем другую игру. Уход Сизова, отстранение Кручинина, а также три-четыре последних матча, в которых „автозаводцы“ просто отдали игру, ведя с крупным счётом, говорит о том, что в клубе что-то не так. Я думаю, что „Торпедо“ в лучшем случае зацепит одну игру. Возможно, как и в прошлом году, оно проиграет 0-4», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА. В четырёх матчах прошедшей регулярки КХЛ команды не смогли выявить победителя сезонной серии.

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