Кудашов: ясно, что Ильенко — это не Гусев. Но я знал, что он может

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру нападающего Артёма Ильенко в серии с минским «Динамо». Форвард стал автором победной шайбы в шестом матче серии (3:1).

«Можно ли признать, что тройка Ильенко внесла ключевой вклад в победу в серии? Давайте признаем. Не люблю выделять кого-то, потому что, если мы возьмём наше номинально первое звено с участием Уила, Пакетта и Гусева, то оно стянуло на себя очень много сил соперника. Если взять второе, то О’Делл и Рашевский забросили много ключевых шайб. Наверное, тут не надо кого-то выделять. Я опять-таки скажу, что, когда люди выходят на лёд, только тогда мы и можем определить, кто и с кем лучше смотрится. Я не сторонник выделять звенья и их направленность.

Могу вам так сказать, что у нас игрок из номинально четвёртого звена зачастую играет в первом звене, если вы это заметили. У нас так бывает. Например, сегодня у нас было пять левых крайних нападающих — Чернышов иногда выходил в первом звене. Это совершенно нормально. Таким образом мы немного путаем соперника.

Мог ли подумать до начала сезона, что Ильенко будет демонстрировать такие статистические показатели? До основной команды «Локомотива» он был капитаном молодёжки. Для меня это неудивительно. Вы знаете, многие игроки имеют потенциал, но на определённом этапе не так его используют. Их ставят в четвёртое звено, и вот они там играют. Но капитана просто так не выбирают — он всегда является лидером.

В «Локо» он вёл за собой команду. Ясно, что Артём не бомбардир и не Гусев. Это понятно. Однако я знал, что на определённом этапе он может проявить свои лидерские качества и забить важный гол. Он начинал у меня молодым игроком в «Локомотиве», играл с краю и в центре, и в той же серии с ЦСКА он сделал очень многое, если я не ошибаюсь», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.