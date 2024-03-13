Квартальнов – об отсутствии Кодолы в плей-офф КХЛ: я принял решение, чтобы он не играл

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему в серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» не играл нападающий Владислав Кодола.

«За всю серию плей-офф ни разу так и не дал сыграть Кодоле, который имел шанс сыграть против бывшей команды? Вы понимаете, решения же принимаются не просто так. Оно принимается, исходя из чего-то. Как-то так. У меня были какие-то причины, чтобы принять такое решение. И я принял такое решение, чтобы он не играл», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

27-летний Кодола провёл в регулярном чемпионате 45 матчей, в которых забрсоил три шайбы и отдал 11 результативных передач. В прошлом сезоне форвард выступал за московское «Динамо».