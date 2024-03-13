«Баффало» крупно обыграл «Детройт», нанеся гостям шестое поражение подряд в матче НХЛ

Сегодня, 13 марта, «Баффало Сэйбрз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 7:3 (4:1, 3:1, 0:1).
В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Боуэн Байрэм (дубль), Закари Бенсон (1+2), Джефф Скиннер, Коннор Клифтон и Джон-Джейсон Петерка. По две голевые передачи сделали Джордан Гринвей и Тейдж Томпсон. В составе гостей отличились Бен Шьяро, Лукас Рэймонд и Джейк Уолман.
Таким образом, поражение в матче с «Баффало» стало для «Детройта» шестым подряд в НХЛ.
После 66 матчей «Баффало» занимает 11-е место в Восточной конференции с 67 очками. «Детройт» расположился на восьмой строчке той же конференции, набрав 72 очка в 65 играх.
Следующий матч «Баффало» проведёт на домашней арене с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Детройт» сыграет дома с «Аризона Койотс».
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