Форварда «Рейнджерс» Ремпе дисквалифицировали на четыре игры за удар в голову

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе на четыре игры за удар в голову защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Йонаса Зигенталера. Об этом сообщает департамент безопасности игроков НХЛ на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Также форвард оштрафован на $ 17 тыс.

Защитник «Нью-Джерси» покинул площадку и больше участия в матче не принимал, а Ремпе получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры. После матча главный тренер «Дэвилз» Трэвис Грин заявил, что Ремпе намеренно пытался нанести травму Зигенталеру. Молодой тафгай «Рейнджерс» во втором матче с «Дэвилз» подряд травмирует игроков соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.