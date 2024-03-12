Тафгай «Рейнджерс» открыто смеётся над НХЛ. О нём говорят уже чаще Макдэвида

Если вы пропустили последний месяц и не следили внимательно за новостями из Национальной хоккейной лиги, а сейчас вдруг зашли в североамериканские социальные сети, то сразу и не поймёте, кто является одной из самых обсуждаемых фигур в мировом хоккее. 21-летний канадец Мэтт Ремпе настолько ярко ворвался в НХЛ, что заставил говорить о себе всю хоккейную общественность.

Молодой нападающий словно перепутал время, в котором находится. Игроки его плана были широко распространены в старом североамериканском хоккее, когда силовыми приёмами и драками было никого не удивить. А сейчас тафгай Ремпе стал глотком свежего воздуха для лиги, которая уже давно сделала ставку на скорость и мастерство.

Уже в дебютной смене в НХЛ молодой парень вызвал на бой ветерана лиги Мэтта Мартина, спустя несколько суток он схлестнулся с Йонасом Зигенталером, а затем, поймав волну хайпа, Ремпе начал скидывать перчатки раз за разом. За неполный месяц в его соперниках побывали Николя Делорье, Мэтью Оливье, Райан Ривз. Но всё чаще и чаще канадский нападающий начинает откровенно переступать грань дозволенного, когда идёт проводить силовые приёмы.

Чуть больше недели назад канадский форвард едва не травмировал российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Илью Любушкина, вызвав возмущение главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа, который одним из первых обратил внимание на то, что Ремпе бьёт соперников в голову. В том матче Мэтт «отскочил» и избежал какого-либо наказания от судей за свой хит.

«Безнаказанность порождает вседозволенность». Именно так произошло с Ремпе, который сегодня в одиночку едва не проиграл для «Рейнджерс» матч с «Нью-Джерси». Всё началось уже на старте первого периода, когда новичок «дьяволов» Кёртис Макдермид попытался вызвать канадского форварда на бой. По всей видимости, Макдермиду успели объяснить, что произошло во встрече месячной давности, когда уже на третьей минуте первого периода Ремпе получил удаление до конца матча за хит против Натана Бастиана. Собственно, драка с Зигенталером стала следствием того, что швейцарец заступился за партнёра по команде. Однако связываться с Макдермидом форвард «Рейнджерс» не захотел и от боя отказался.

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Дальше «Рейнджерс» завладели игровой инициативой и довольно методично переигрывали терпящих бедствие «дьяволов». Последовательно отличились два шведских хоккеиста – нападающий Мика Зибанеджад и защитник Эрик Густафссон. Причём в эпизоде со вторым голом нужно отдать должное как раз таки Ремпе, который за счёт своих габаритов полностью перекрыл обзор голкиперу «Дэвилз» Каапо Кяхкёнену. Финский вратарь был закрыт 73-м номером «Рейнджерс» и не заметил шайбу, пущенную Густафссоном от синей линии.

На этом месте Мэтту бы следовало успокоиться и спокойно дождаться перерыва, до которого оставалось меньше минуты. Но канадский форвард пошёл бить Зигенталера и промахнулся. Или попал. Смотря какую цель преследовал нападающий «Рейнджерс». Его приём получился откровенно грязным. 21-летний форвард акцентированно попал сопернику локтем в голову, травмировав оппонента. Швейцарский защитник продолжить встречу не сумел, а Ремпе заслуженно выписали удаление до конца матча.

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С обидчиком Зигенталера попытался разобраться всё тот же Макдермид, вот только сам Мэтт снова драться не захотел. Лайнсмены удержали защитника «Дэвилз», а Ремпе саркастическим жестом попрощался с Кёртисом и скамейкой гостей, показав им «гуд бай». В 10 матчах дебютного сезона НХЛ Мэтт заработал 54 минуты штрафного времени, дважды за это время удалившись до конца встречи.

«Думаю, здесь присутствовал умысел нанести сопернику травму. Называйте этот приём хищническим или каким хотите. С ним это происходит уже не в первый раз. И во второй раз он это делает в матче с нами», – сказал главный тренер «Нью-Джерси» Трэвис Грин.

Пятиминутное меньшинство вполне могло перевернуть ход всей встречи, но уж слишком слабы сейчас «дьяволы». За длинное большинство подопечные Грина толком не смогли создать ни одного опасного момента, сумев отличиться только в самой концовке третьего периода, когда забил защитник Шимон Немец. Но его гол на исход матча уже не повлиял – точку в игре поставил нападающий хозяев Винсент Трочек, поразивший пустые ворота.

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Впрочем, вернёмся к главному «герою» встречи. Хит Ремпе стал самым обсуждаемым моментом игрового дня НХЛ. Многочисленные североамериканские эксперты сходятся на том, что лиге настала пора вмешаться в ход событий и наконец-то выписать хоккеисту дисквалификацию. Кто-то даже требует дисквалификацию на 15 матчей, что, конечно, является откровенным перегибом. Но на двух-трёхматчевую дисквалификацию Мэтт сегодня точно наиграл.

«Нельзя заниматься подобными вещами в свой дебютный сезон в НХЛ. Сегодня я окончательно потерял к нему уважение», — сказал защитник «Дэвилз» Макдермид.