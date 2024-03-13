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Гендиректор «Трактора»: серия с «Салаватом» сплотила сильнее, чем вся регулярка

Гендиректор «Трактора»: серия с «Салаватом» сплотила сильнее, чем вся регулярка
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о победе в серии первого раунда плей-офф КХЛ над «Салаватом Юлаевым» (4-2).

«Серия получилась мощной, и я рад, что мы смогли выиграть. Надо отдать должное сопернику, который, не жалея себя, пытался склонить её в свою сторону. Тем не менее характер нашей команды помог нам победить. Больше скажу, что эта серия сплотила всех даже сильнее, чем весь регулярный чемпионат. В команде нашлись новые лидеры, которые вышли на передовые позиции», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, следующим соперником «Трактора» по второму раунду плей-офф стало московское «Динамо», которое в шести матчах одолело одноклубников из Минска. Серия второго раунда начнётся в Москве в субботу, 16 марта.

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