Главный тренер «Эдмонтона» высоко оценил игру Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высоко оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за свою карьеру в НХЛ.

«Для любого игрока прийти в НХЛ и стать одним из лучших – это настоящий подвиг, а делать это на протяжении 20 лет – это нечто другое. Для нас, болельщиков, всегда приятно видеть такого игрока. Это также интересно для нашей команды, особенно для молодых игроков, у которых ранее не было возможности выйти сыграть против таких хоккеистов», — приводит слова Ноблоха официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету 38-летнего россиянина 48 (18+30) очков в 60 матчах. «Кэпиталз» с 70 очками занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.