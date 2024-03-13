17-летний игрок «Торпедо» Силаев рассказал, за какими защитниками НХЛ следит

17-летний защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев рассказал, что следит за игроками обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктором Хедманом и Расмусом Далином из «Баффало Сэйбрз».

«Слежу за Виктором Хедманом из «Тампы» и Расмусом Далином из «Баффало». Никак не могу запомнить имя Далина, но мне очень нравится его стиль игры. Хедман чем привлекает? Мне показывали его хайлайты после моей неудачной игры, сказали, где нужно сыграть лучше и перестроиться. Эти моменты я начал добавлять в свою игру и увидел прогресс», – сказал Силаев в интервью Metaratings.ru.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Силаев принял участие в 64 матчах, в которых отметился 11 (3+8) результативными действиями при показателе полезности «-9».