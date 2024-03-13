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Экс-форвард «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг записал рэп-альбом

Экс-форвард «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг записал рэп-альбом
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг записал рэп-альбом, сообщает The Hockey News. Во вторник форвард выпустил альбом под названием SAME, состоящий из 18 треков.

14-я песня на альбоме называется Papi for MVP. Papi — одно из прозвищ нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.

Сообщается, что после окончания контракта с уфимским клубом Хо-Сэнг подумывал о завершении карьеры и начал новый путь, который включает в себя выпуск рэп-альбома.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1 (0+1) очко. Отметим, что в первом матче того сезона в Санкт-Петербурге со СКА форвард получил повреждение, из-за которого пропустил весь регулярный чемпионат.

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