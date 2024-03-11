Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников о «Салавате»: говорили, что что-то с этим… Секонд-Хэндом. Сразу начался бардак

Кожевников о «Салавате»: говорили, что что-то с этим… Секонд-Хэндом. Сразу начался бардак
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вылет «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ по итогам шести матчей первого раунда с «Трактором».

«Я же говорил до этого. Лучшим раскладом для «Салавата» будет проход первого раунда. Это было ожидаемо. Какой теперь им выбрать вектор развития теперь? Там и без меня профессионалов полно. Пропустили начало сезона! С иностранцами там начался какой-то бардак. Письма не доходят — смешно даже! Говорили, что там что-то с этим… с Секонд-Хэндом (имеется в виду Джош Хо-Сэнг. — Прим. «Чемпионата»). Что там с ним творилось, непонятно. Сразу начался какой-то бардак. Но благодаря Козлову, его талантам они что-то смогли сделать.

Есть ли потенциал у молодёжи «Салавата»? Конечно! Есть ребята неплохие. Но у них опыта нет. В плей-офф же нужен опыт и характер. Характер-то есть у них, а ребят с опытом маловато. Плей-офф и регулярка — две большие разные вещи. Ответственность в плей-офф больше.

Вина на опытных игроках? Им по 37 лет! Хорошие игроки, авторитетные. Но 37-38 лет… они не выдержат просто такой нагрузки, это было понятно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Трагедия «Салавата Юлаева». Уфа опять с позором закончила плей-офф КХЛ
Трагедия «Салавата Юлаева». Уфа опять с позором закончила плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android