Бывший генменеджер «Ак Барса» прокомментировал сенсационный вылет клуба из Кубка Гагарина

Бывший генеральный менеджер «Ак Барса», а ныне генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов прокомментировал сенсационный вылет казанцев из Кубка Гагарина. «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ в пяти матчах уступил «Автомобилисту».

«Вылет «Ак Барса»? Не хотел говорить об этом, но раз уж вы затронули эту тему… Мне действительно жаль болельщиков. У «Ак Барса» армия болельщиков, в Татарстане так болеют за эту команду, такая любовь к клубу… Они заслуживали большего. Вылет в первом раунде очень обидный», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

«Ак Барс» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на четвёртом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 марта, в 09:00 мск.