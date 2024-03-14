«Он всем всё доказал. Что ж не вспоминают прошлый сезон?» Якубов — о критике Билялетдинова

Бывший генеральный менеджер «Ак Барса», а ныне генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов ответил на критику в СМИ главного тренера Зинэтулы Билялетдинова за скучный хоккей и вылет в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова в этой ситуации только поддержу. Многие говорят, что это старое поколение. Надо напомнить этим людям, что в прошлом году, когда команда шла внизу таблицы, человек взял на себя такую ответственность. В сложный момент поддержал команду, пошёл навстречу руководству, пошёл в бой с этой командой. Всем всё доказал, дошёл до финала, провёл там семь игр. Мог и чемпионом стать! Что ж они не вспоминают тот сезон? Сейчас, конечно, самое простое — сказать, что команда шикарная, а тренер старого поколения. Я поддерживаю Билялетдинова. Он очень сильный человек, глыба хоккея, настоящая тренерская династия», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 марта, в 09:00 мск.