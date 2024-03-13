Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Югра» обыграла «Химик» во втором овертайме и повела 2-0 в 1/4 финала плей-офф ВХЛ

«Югра» обыграла «Химик» во втором овертайме и повела 2-0 в 1/4 финала плей-офф ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл второй матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Матч завершился волевой победой хозяев во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 2
ОТ
Химик В
Воскресенск
0:1 Заседа (Усманов) – 07:00 (4x4)     1:1 Черников (Мисников) – 24:05 (5x5)     1:2 Кожевников – 34:46 (5x5)     2:2 Костенко (Швырёв, Авраменко) – 57:18 (5x5)     3:2 Шутов (Рахимуллин, Епишин) – 82:05 (5x5)    

По ходу матча «Химик» дважды выходил вперёд в счёте. Гол в составе воскресенского клуба забивали Матвей Заседа и Кирилл Кожевников. «Югра» спаслась за две с половиной минуты до конца третьего периода, когда счёт сравнял Дмитрий Костенко. В итоге игра завершилась во втором овертайме голом нападающего «Югры» Владислава Шутова на 83-й минуте матча.

Напомним, в первом раунде плей-офф ВХЛ «Югра» в семи матчах серии прошла ХК «Тамбов», уступая со счётом 1-3 по ходу серии. «Химик» в первом раунде плей-офф ВХЛ оказался сильнее «Бурана» в шести матчах.

Третий матч серии пройдёт 16 марта в Воскресенске. Начало матча — в 16:00 мск.

Материалы по теме
«Югра» разгромила «Химик» в первом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android