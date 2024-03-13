«Югра» обыграла «Химик» во втором овертайме и повела 2-0 в 1/4 финала плей-офф ВХЛ

В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл второй матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Матч завершился волевой победой хозяев во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ.

По ходу матча «Химик» дважды выходил вперёд в счёте. Гол в составе воскресенского клуба забивали Матвей Заседа и Кирилл Кожевников. «Югра» спаслась за две с половиной минуты до конца третьего периода, когда счёт сравнял Дмитрий Костенко. В итоге игра завершилась во втором овертайме голом нападающего «Югры» Владислава Шутова на 83-й минуте матча.

Напомним, в первом раунде плей-офф ВХЛ «Югра» в семи матчах серии прошла ХК «Тамбов», уступая со счётом 1-3 по ходу серии. «Химик» в первом раунде плей-офф ВХЛ оказался сильнее «Бурана» в шести матчах.

Третий матч серии пройдёт 16 марта в Воскресенске. Начало матча — в 16:00 мск.