Защитник «Нью-Джерси» получил сотрясение мозга после удара в голову от Мэтта Ремпе

Защитник «Нью-Джерси» Йонас Зигенталер получил сотрясение мозга и выбыл на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба. Игрок обороны получил травму после удара в голову от тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе в недавнем матче команд.

За этот удар Ремпе был удалён до конца матча и впоследствии получил четырёхматчевую дисквалификацию. Это уже второй игрок «Нью-Джерси», которого травмирует габаритный тафгай в текущем сезоне. В матче 23 февраля Ремпе травмировал Натана Бастиана, за что также получил матч-штраф.

Заключительный четвёртый матч сезона между командами состоится в ночь на 4 апреля в Нью-Йорке. Тафгай «Дэвилз» Кёртис Макдермид заявил, что потерял уважение к Ремпе после того, как молодой форвард отказался драться и отвечать за свои грязные хиты.