Овечкин — о Бекстрёме: он один из лучших игроков, кто мог меня найти передачей на площадке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал должное своему многолетнему партнёру по звену Никласу Бекстрёму. В даный момент шведский форвард принял решение приостановить карьеру из-за хронических проблем с бедром, которые не удалось решить после операции. Бекстрём ассистировал Овечкину в 279 голах россиянина в НХЛ.

«Он один из лучших парней, которые могли меня найти передачей на льду. Неважно, в какой позиции я нахожусь, он мог всё равно отдать хороший пас. Он хорошо владел шайбой и был одним из лучших в этом деле», — цитирует Овечкина The Hockey News.

Овечкин ясно дал понять, что Бекстрём занимает важное место в истории франшизы и что его наследие продолжается. Шведский форвард пока не объявлял о завершении карьеры.