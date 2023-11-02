«Думал, он чувствует себя хорошо». Лучший друг Овечкина решил приостановить карьеру

«Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил на неопределённое время уйти из игры. Это трудное решение, но считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, организацию и болельщиков за их непоколебимую поддержку на протяжении всего этого процесса. Сейчас прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации».

С такого шокирующего заявления начался день в североамериканском хоккее. Его автором стал многолетний лидер «Вашингтона» Никлас Бекстрём. 35-летний центрфорвард появился на льду во всех восьми матчах «столичных» в этом сезоне, однако набрал всего одно очко при показателе полезности «-3». Очевидно, что шведский нападающий находится не в лучшей форме. В такой ситуации он принял действительно сложное решение — объявлять об уходе из хоккея, пусть пока и временном, тяжело даже в здоровом состоянии. Что уж говорить о том, когда это приходится делать из-за травм.

Хочется верить, что Никлас преодолеет свои проблемы и ещё вернётся на лёд. Однако, как и в случае с экс-форвардом «Чикаго» Джонатаном Тэйвзом, который этим летом также использовал формулировку «приостановка карьеры», возвращение Бекстрёма в большой спорт в качестве игрока прямо сейчас, к сожалению, выглядит практически невозможным.

Шведа уже не первый год беспокоят проблемы с бедром. Вовсю они дали знать о себе ещё в 2021-м — тогда нападающий восстанавливался на протяжении всего лета, однако не успел вылечиться к началу сезона, вернувшись на лёд только в декабре. Никлас надеялся обойтись без хирургического вмешательства, как это пришлось сделать в середине 2010-х, но по окончании плей-офф всё-таки вновь лёг под нож — и пробыл вне игры до начала 2023 года.

Надо похвалить Бекстрёма за упорство и преданность игре — он честно пытался вернуться на прежний уровень, но, увы, организм не обманешь. Проблемы со здоровьем взяли своё, и теперь «Вашингтону» вновь придётся играть без одного из многолетних лидеров и, без преувеличения, символов целой эпохи в истории «Кэпиталз».

Он и должен был стать им — всё-таки «столичные» в 2006 году выбрали нападающего под высоким четвёртым номером на драфте. Бекстрём приехал не сразу, ещё год отыграв на родине, но затем с ходу заявил о себе в НХЛ и сформировал главную связку «Вашингтона» в XXI веке — дуэт с Александром Овечкиным. Швед неоднократно подносил шайбу российской звезде, ассистировав ему 279 раз — больше его этого, конечно же, не делал никто.

Хоть Овечкину и так есть с чьих передач забивать, дальнейший путь к рекорду Гретцки ему придётся пройти без самого близкого друга и соратника на льду. А ведь это было бы очень символично — в конце концов, пройти весь путь бок о бок со своим верным товарищем — это довольно-таки редкое событие. С другой стороны, символичных моментов в их карьере было предостаточно — но самым запоминающимся, конечно, останется победа в Кубке Стэнли — 2018 и дальнейшее совместное празднование. Многолетние партнёры по звену прошли через многое, чтобы завоевать титул и стали первыми игроками «Кэпиталз», прикоснувшимися к долгожданному трофею.

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«Когда я увидел его в тренировочном лагере, подумал: «Слава богу, что это [проблемы со здоровьем] закончилось. Тяжело видеть, что с ним произошло. Думал, что он чувствует себя хорошо. Но когда ты не чувствуешь себя готовым на 100%, практически невозможно играть. Это отстой. Я был в шоке, когда услышал его решение», — прокомментировал ситуацию Овечкин.

Александр Овечкин и Никлас Бекстрём Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Травма Бекстрёма добавится к и без того многочисленным проблемам «Вашингтона» на старте сезона. Она, скорее, ударит по моральному состоянию команды — всё-таки Никлас уже не похож на себя образца лучших лет — которое и без того сейчас находится не лучшее. Шведа поместят в долгосрочный список травмированных, и это освободит «столичным» некоторое место под потолком, которое почти забито под завязку — кэпхит форварда составляет $ 9,2 млн, и на эти деньги, помимо возвращения из LTIR Макса Пасиоретти и Джоэля Эдмундсона в случае их готовности, можно будет попробовать найти усиление.

Самому же Бекстрёму остаётся только посочувствовать — уходить из спорта из-за хронических травм тяжело вдвойне.