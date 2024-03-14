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Давыдов — о Гусеве: не нужно обращать внимание на слухи. Главное, что залечили травму

Давыдов — о Гусеве: не нужно обращать внимание на слухи. Главное, что залечили травму
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о ситуации с нападающим бело-голубых Никитой Гусевым, который из-за травмы пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

«Слухи вокруг причины отсутствия Гусева? На все эти слухи не нужно обращать внимание. Хорошо сработали доктора, быстро поставили Гусева на ноги, залечили травму. Это самое главное», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

31-летний форвард вернулся в состав московской команды на шестой матч серии, который завершился победой команды Алексея Кудашова со счётом 3:1. При этом в Минске Никита провёл на льду всего 7 минут 48 секунд.

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