Виктор Козлов: Панин проявил себя как настоящий капитан

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру капитана команды Григория Панина в серии первого раунда плей-офф с «Трактором». Защитник несколько раз вступал в драки и потасовки с игроками челябинского клуба и получил повреждения на лице и кулаках.

«Со стороны Гриши Панина мы увидели то, чего ждали: характер, лидерские качества. Он хорошо себя проявил, как настоящий капитан. Самое главное, что Гриша – молодец, а ещё здорово, что за него вписывались ребята — например, Василевский. Для нас, тренеров, было важно, что возник настоящий коллектив. Ребята бились друг за друга, были единым кулаком, давали отпор сопернику», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.