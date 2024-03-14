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Виктор Козлов: Панин проявил себя как настоящий капитан

Виктор Козлов: Панин проявил себя как настоящий капитан
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру капитана команды Григория Панина в серии первого раунда плей-офф с «Трактором». Защитник несколько раз вступал в драки и потасовки с игроками челябинского клуба и получил повреждения на лице и кулаках.

«Со стороны Гриши Панина мы увидели то, чего ждали: характер, лидерские качества. Он хорошо себя проявил, как настоящий капитан. Самое главное, что Гриша – молодец, а ещё здорово, что за него вписывались ребята — например, Василевский. Для нас, тренеров, было важно, что возник настоящий коллектив. Ребята бились друг за друга, были единым кулаком, давали отпор сопернику», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
Эксклюзив
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
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