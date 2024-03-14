«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф

«Салават Юлаев» второй год подряд не смог преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у главного тренера уфимского клуба Виктора Козлова, который подвёл итоги всего сезона и назвал основные моменты, в которых его команде стоит прибавлять. Российский специалист подробно рассказал обо всех нюансах завершившейся серии с «Трактором», разобрав игру своих хоккеистов.

«В плей-офф важна ответственность, в обороне могли сыграть немного иначе»

— Уже удалось переварить и проанализировать серию с «Трактором»?

— У нас начинаются поездки по городам Республики Башкортостан, интерес к «Салавату Юлаеву» огромный, поэтому время для детального анализа ещё впереди.

— На чём бы сейчас сделали основной акцент, что не получилось и стоило изменить?

— Понятно, что мы играли в своём стиле, на сильных качествах нашего состава. У нас хорошие быстрые нападающие, которые шли в обыгрыш, выполняли передачи, мы от них этого требовали. В плей-офф важна ответственность, в обороне могли сыграть немного иначе, кое-что подкорректировать, чтобы не усложнять игру. Не хватило прагматизма.

— Согласны, что не удалось перестроиться по ходу серии и что главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин вас перехитрил?

— Не видел подобных ситуаций, не считаю так и не заметил какого-то «перехитрения». Соперник сыграл прагматично, отдаём ему должное. По ходу серии мы постоянно вносили коррективы. Скажем, первая игра заметно отличалась от последней, но, к сожалению, не все коррективы сработали. Полезный опыт для нас.

— Вы чувствуете, что прогрессируете как тренер?

— Тренерская работа такова, что всегда ищешь что-то новое, черпаешь определённые моменты. По ходу сезона ребята росли, мы старались максимально раскрыть их плюсы и где-то погасить какие-то недочёты. Например, старались взять всё от молодой, мобильной атаки и уйти от лишнего давления на достаточно возрастную оборону. В целом у нас молодая, перспективная команда, все мы учимся, тренеры – не исключение.

Виктор Козлов (справа) на скамейке «Салавата Юлаева» Фото: photo.khl.ru

«Обязаны дать правильную реакцию, чтобы стать намного сильнее»

— Некоторые эксперты считают, что сезон для «Салавата Юлаева» можно разделить на сильную регулярку и слабый плей-офф, то бишь поставить двойную оценку. Поддерживаете такой подход?

— Нами пройден большой путь. Я ребятам сказал после заключительного матча, что регулярный чемпионат они провели хорошо, дали республике праздник. Про плей-офф сказал так: «Чтобы в нём выиграть, нам нужно играть по-другому».

— Команда второй год подряд не проходит первый раунд плей-офф. Это спортивная трагедия или всякое бывает?

— Это горькая пилюля, которая второй год подряд нам достаётся. Обязаны дать на неё правильную реакцию, чтобы стать намного сильнее.

— Серии с «Адмиралом» и «Трактором» сильно различаются?

— Разные команды и разные ситуации. Перелёты на Дальний Восток проходили сложно и для команды, и для общей подготовки. С «Трактором» было удобно с логистикой. У Челябинска более мастеровитая и сбалансированная команда, чем у «Адмирала», сильное среднее звено. Не случайно перед стартом сезона многие называли «Трактор» фаворитом Востока.

«Я считаю, что все ребята сделали шаг вперёд»

— Ожидали от челябинцев столь жёсткой игры?

— Таков плей-офф, это были эмоции, в других сериях тоже случались физические контакты и борьба.

— Может, порой «Салавату» не стоило заводиться и размениваться на удаления?

— Ребят не в чем упрекнуть. Во всех таких моментах они стояли за себя и за товарищей, эти эмоции хорошо для нас сработали.

— Считаете ли вы, что соперник вас перебегал, был лучше готов физически?

— Нет, у нас хорошее движение, хороший контроль игры. Мы действовали в нашем ключе, в том, в котором играли весь чемпионат. У нас есть группа опытных игроков и группа молодёжи, все они качественно прошли чемпионат, что говорит о правильной предсезонке. Функциональная форма была одним из плюсов «Салавата».

В плей-офф мы не должны совершать ошибки, а в итоге легко давали сопернику забивать голы. Немножечко аккуратнее и более ответственно в определённых моментах могли действовать. Не считаю, что «Трактор» физически сильнее. Мы, повторюсь, показывали хорошее движение, держали скорости.

— Нет ощущения, что легионеры «Трактора» сыграли сильнее легионеров «Салавата Юлаева»?

— Для меня дорог каждый игрок нашего состава. Наши легионеры хорошо сыграли. Ливо в топе, Хмелевски там же. Дроздов тоже красавец.

— Значит, вы довольны Александром Хмелевски в плей-офф?

— Я считаю, что в этом сезоне все ребята сделали шаг вперёд. Болельщики за это проголосовали — ногами и аншлагами.

— Дроздов – белорус, язык не поворачивается назвать его легионером…

— Но он лидер и игрок первого звена.

Виктор Козлов на скамейке «Салавата Юлаева» в серии с «Трактором» Фото: photo.khl.ru

«С Самоновым я решил идти до конца»

— Как оцените игру уфимской молодёжи: Цулыгина, Алалыкина, Пименова, Башкирова, Сучкова?

— Молодёжь растёт — это один из итогов нашего сезона. Если посмотрите статистику, то молодые улучшили свои показатели, избежали синдрома второгодников. Ребята становятся лидерами, играют иначе, более ответственно. Ребята молодцы, что правильно воспринимают информацию и делают то, что от них просят. У «Салавата» есть хорошее будущее.

— Правда ли, что вратарь Александр Самонов провёл плей-офф с травмой?

— Сейчас об этом можно сказать. У него действительно было повреждение, как и у многих других ребят.

— Выпустить Илью Ежова не думали?

— Саша всё-таки наш первый вратарь, я решил идти с ним до конца.

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов Фото: photo.khl.ru

«Шаров первый год играл центрального нападающего и в плей-офф столкнулся со сложностями»

— Александр Шаров не забросил ни одной шайбы в серии, он должен был сыграть сильнее?

— Саша провёл хорошую регулярку, у него достойные показатели. Он первый год играл центрального нападающего, так как в «Сибири» всё время выполнял функции крайнего. Поэтому в плей-офф человек столкнулся со сложностями. Он не сыграл плохо, просто такой выдался плей-офф. По самоотдаче нет претензий, по игре в тело и работоспособности — аналогично. Упрекнуть его мне не в чем.

— В запас попадали Шмелёв, Кулёмин, Гуськов. Что можете сказать про этих хоккеистов?

— Только позитивное. У кого-то повреждения, а где-то была запланированная ротация.

— Почему ни одного матча в плей-офф не провёл Лещенко?

— Это тренерское решение.

«Панин хорошо себя проявил, как настоящий капитан»

— Лидерские и бойцовские качества Григория Панина не вызывают сомнений, но и ошибок капитаном команды было допущено прилично…

— Со стороны Гриши мы увидели то, чего ждали: характер, лидерские качества. Он хорошо себя проявил, как настоящий капитан.

— Противостояние Григория с американцем Робинсоном можно назвать украшением серии?

— Самое главное, что Гриша – молодец, а ещё здорово, что за него вписывались ребята — например, Василевский. Для нас, тренеров, было важно, что возник настоящий коллектив. Ребята бились друг за друга, были единым кулаком, давали отпор сопернику.

Драка Тимкина и Робинсона Фото: photo.khl.ru

— Не было ли у Тимкина задания проучить Робинсона и защищать Григория?

— Нет, просто в той игре мы Женю выпустили для того, чтобы габаритные защитники «Трактора» не бросались на наших лёгких нападающих. Мы показали сопернику, что у нас ребята могут постоять друг за друга, а Тимкин со своей задачей полностью справился. У Челябинска некоторые защитники выхватывали для себя не те весовые категории, это не дело.

— Что главное для себя вы усвоили из нынешнего сезона, какой ключевой вывод сделали?

— Вынесли много хорошего за регулярный чемпионат, но то, что слабо выступили в плей-офф — это большой урок. Он заставляет корректировать определённые моменты, искать в работе что-то новое. Нужно время, чтобы дать более детальный анализ.