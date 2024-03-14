«Мы не должны были дразнить зверя». Задоров — об упущенном преимуществе 3:0 с «Колорадо»

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров прокомментировал поражение в матче с «Колорадо» (3:4 ОТ), в котором «Кэнакс» вели к середине матча со счётом 3:0, но позволили сопернику вернуться в игру и вырвать победу в овертайме.

«Думаю, мы убирали ногу с газа. У нас должен быть инстинкт убийцы. Мы не можем давать им шанс вернуться в игру. Они забили первый гол в конце второго периода, затем у них была игра в большинстве, а потом они просто продолжали наступать, а мы не могли выйти из своей зоны. Когда ты получаешь преимущество 3:0 против команд такого калибра, ты должен научиться играть с этим преимуществом и просто не дразнить этого зверя. Просто наступите им на горло и доведите матч до победы», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Задоров отметился хет-триком имени Горди Хоу. Россиянин забил гол, отдал передачу и подрался с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном.