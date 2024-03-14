Маккиннон — о волевой победе над «Ванкувером»: это наша лучшая победа в сезоне

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оценил волевую победу в матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ). «Эвеланш» уступали со счётом 0:3 в середине второго периода, но смогли переломить ход матча и одержать победу в овертайме. Третий период «Колорадо» выиграл по броскам со счётом 17:3.

«Однозначно наша лучшая победа в сезоне. Мы не сдались и действительно доминировали в третьем периоде. Это была весёлая победа, мы отлично сыграли в третьем периоде против такой сильной команды. Сегодня мы сражались», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

Маккиннон стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Победный гол в овертайме на счету российского форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина. «Колорадо» одержал вторую победу за два дня.