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Миронов: не переживайте — игроки «Динамо» дадут отпор и Робинсону, и кому угодно

Миронов: не переживайте — игроки «Динамо» дадут отпор и Робинсону, и кому угодно
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Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов заявил, что в команде найдутся люди, которые смогут дать отпор нападающему «Трактора» Чарльзу Робинсону в серии второго раунда с челябинцами.

«Воспоминания от серии с «Трактором» в 2013 году? Лично у меня остались самые приятные воспоминания, но сейчас мы готовимся к серии с новым соперником. Очень хорошая, быстрая, техничная и сбалансированная команда, много мастеровитых игроков. Очень хороший вратарь у них, а по той серии ничего не скажу, кроме того, что приятные воспоминания.

У них бойцовские качества? Мы готовы к этому. Вы видели, у нас какие двухметровые лбы тоже ходят? Не переживайте – они отпор дадут – и Робинсону, и кому угодно», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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