Капитан «Динамо» высказался о состоянии команды перед стартом серии с «Трактором»

Капитан московского «Динамо» защитник Андрей Миронов высказался о состоянии команды перед стартом серии второго раунда плей-офф с «Трактором». Серия начнётся матчем в Москве 16 марта.

«Лучше ли начинать серию дома? Да, конечно. Дома при родных болельщиках, никуда не нужно лететь, конечно, это приятно. Мы в отличном состоянии. Был один выходной день после прилёта из Минска, там всего час летели в Москву.

Вчера провели день дома с семьями, с детьми, кто как перегрузил голову. Сегодня вы сами видели, что тренировка была не такой долгой – поработали в зале и на льду. У нас всё отлично. Будем дальше восстанавливаться и готовиться», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.