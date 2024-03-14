«Зрители вправе требовать продукт высшего качества». Новиков — о лимите на легионеров

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о ситуации с легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

«Болельщику сегодня надо зрелище, и не просто, а зрелище, соответствующее материальной базе хоккея, которую нам создали бизнесмены и лично при участии президента России. Потому что столько, сколько он сделал для России, не сделал никто. Зрители вправе требовать продукт высшего качества, и здесь специалисты должны незашоренными быть, здесь надо идти вперёд, создавать сильнейшую лигу, после НХЛ, конечно.

Вопрос не только в том, как болельщики должны требовать, а в том, как президент должен требовать. Он выступал, говорил, мол, давайте это раскрутим. Мы сегодня в долгу перед теми, кто нам создает вот эти условия. Поэтому президент вправе сказать, что мы мол отдали вам всё, и теперь мы ждём от вас отдачи», — цитирует Новикова «ВсёПроСпорт».

Напомним, в начале февраля 2024 года тренерский совет Федерации хоккея России не поддержал идею о возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге. При этом, ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов КХЛ. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».