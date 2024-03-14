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Юрзинов-старший — о вылете ЦСКА: это момент смены, пусть подумают, как жить дальше

Юрзинов-старший — о вылете ЦСКА: это момент смены, пусть подумают, как жить дальше
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Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший прокомментировал вылет ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива».

«Победа «Локомотива» далеко не случайна. Обратите внимание, команда играла лишь с одним иностранцем. Это доказательство того, что мы не должны считать себя людьми второго сорта. Стоит отметить, что молодёжь сыграла решающую роль.

Но ЦСКА я хочу отдать должное. Команда на протяжении нескольких лет занимает ведущее положение в нашем хоккее, также включила множество молодых игроков. Ну что ж, времена меняются. Это момент смены, пусть подумают, как жить дальше и какие шаги предпринять», — приводит слова Юрзинова «Советский спорт».

ЦСКА завершил сезон-2024 после вылета из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Команда проиграла ярославскому «Локомотиву» 1-4 в серии. Впервые за пять лет финал пройдёт без участия армейского клуба.

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