«Коламбус» уступил «Оттаве», Марченко не реализовал послематчевый буллит

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 2:1 – буллиты).

В составе победителей забивали Бун Дженнер и Александер Нюландер. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не набрал очков в этой встрече. Отметим, Марченко не реализовал послематчевый буллит.

За «Оттаву» забивали Клод Жиру и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Коламбус» потерпел третье поражение подряд. «Оттава», в свою очередь, одержала вторую победу кряду.