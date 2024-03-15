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Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторз 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 15 марта

«Коламбус» уступил «Оттаве», Марченко не реализовал послематчевый буллит
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 2:1 – буллиты).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дженнер (Годро, Боквист) – 00:15     2:0 Нюландер (Годро, Веренски) – 45:21 (pp)     2:1 Жиру (Катчук, Кастелиц) – 47:25     2:2 Штюцле (Бернард-Докер, Бреннстрём) – 52:27     2:3 Жиру – 65:00    

В составе победителей забивали Бун Дженнер и Александер Нюландер. Российские нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не набрал очков в этой встрече. Отметим, Марченко не реализовал послематчевый буллит.

За «Оттаву» забивали Клод Жиру и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Коламбус» потерпел третье поражение подряд. «Оттава», в свою очередь, одержала вторую победу кряду.

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