Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами.
Таким образом, по итогам этой встречи на счету россиянина стало 112 (39+73) очков в нынешнем сезоне. Кучеров сократил отставание от лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона до трёх баллов в гонке бомбардиров текущей регулярки. На счету канадца 115 (42+73) очков. На третьем месте идёт звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого 106 (25+81) результативных действий.
Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.
- 15 марта 2024
-
05:44
-
05:33
-
05:19
-
05:14
-
04:52
-
04:49
-
04:43
-
04:42
-
04:23
-
03:29
-
03:01
- 14 марта 2024
-
23:44
-
23:27
-
23:09
-
23:00
-
22:49
-
22:29
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:11
-
21:00
-
21:00
-
20:44
-
20:21
-
20:04
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:44
-
18:28
-
18:10