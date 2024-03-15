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Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ
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Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой встречи на счету россиянина стало 112 (39+73) очков в нынешнем сезоне. Кучеров сократил отставание от лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона до трёх баллов в гонке бомбардиров текущей регулярки. На счету канадца 115 (42+73) очков. На третьем месте идёт звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого 106 (25+81) результативных действий.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58     0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56     1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43     2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48     3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41     4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:48     6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22    
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