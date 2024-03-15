Кучеров сократил отставание от Маккиннона до трёх очков в гонке бомбардиров НХЛ

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой встречи на счету россиянина стало 112 (39+73) очков в нынешнем сезоне. Кучеров сократил отставание от лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона до трёх баллов в гонке бомбардиров текущей регулярки. На счету канадца 115 (42+73) очков. На третьем месте идёт звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого 106 (25+81) результативных действий.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.