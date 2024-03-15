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Овечкин сравнялся с Коффи и вышел на 39 место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ

Овечкин сравнялся с Коффи и вышел на 39 место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ
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В эти минуты в Сиэтле (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент идёт первый период, счёт в матче 0:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

Для российского капитана гостей Александра Овечкина этот матч стал 1409-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Полом Коффи и вышел на 39 место в истории лиги. Уже в следующем своём матче Овечкин сравняется по количеству сыгранных матчей в НХЛ с Нормом Улльманом (1410).

Рекордсменом всех времён по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 игр в сильнейшей лиге мира.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Овечкина, с учётом этой игры, 49 (18+31) очков в 62 матчах.

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