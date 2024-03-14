Вратарь «Эдмонтона» «украл» у Ови сразу три гола. А «столичные» крупно опозорились.

Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова

«Вашингтон» продолжает свою качельную погоню за плей-офф. Сухое поражение от «Виннипега», тем более после неоднозначного дедлайна обменов, породило много вопросов. За что борется команда? К чему стремится? На что вообще способна?

В любом случае перед матчем с «Эдмонтоном» отставание «столичных» от восьмого места составляло всего три очка.

«Ойлерз», в свою очередь, капитально выправили ситуацию и почти обеспечили себе место в плей-офф. «Нефтяники» оторвались от девятого места аж на 10 очков — кто бы мог подумать о таком в начале сезона?

Именно «Эдмонтон» и открыл счёт в матче — уже на пятой минуте. «Нефтяники» разыграли большинство и трижды (!) подряд выводили на бросок Леона Драйзайтля. За 10 секунд! Такую безобразную игру в защите лидеры «Ойлерз» не прощают. 1:0.

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На седьмой минуте «Эдмонтон» получил ещё одно право на большинство. «Нефтяники» не спеша разыграли шайбу, Коннор Макдэвид от синей линии проехал почти в слот — без какого-либо сопротивления от защитников «Вашингтона» — и бросил. 2:0!

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Первый период продолжил удивлять. Через полторы минуты «Кэпиталз» отыграли один гол. В ходе атаки Иван Мирошниченко подобрал шайбу на правом круге вбрасывания и как бахнул с разворота — 1:2! Второй гол молодого нападающего в НХЛ!

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А на 11-й минуте «Вашингтон» сравнял счёт! При розыгрыше большинства Александр Овечкин бросил из своего офиса — защитник заблокировал. Однако шайба отскочила к Коннору Макмайклу — и тот добил её в ворота. 2:2! Сумасшедший первый период.

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Овечкин записал на свой счёт 49-е (18+31) очко в сезоне. Эта передача стала для него 694-й в карьере — он ещё на шаг приблизился к Сергею Фёдорову в списке лучших ассистентов в истории НХЛ (696). Ови также набрал 1534-е очко и обогнал Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах). Александр вышел на единоличное 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории. Следующая цель — занимающий 13-ю строчку Джо Торнтон (1539 очков в 1714 матчах).

Наконец, Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в гостевых матчах. Россиянин набрал 742-е очко, обогнав Джо Сакика (741 очко в 676 матчах). Кроме того, матч с «Эдмонтоном» стал для Ови 1408-м в карьере — он обошёл легенду «Вашингтона» Дэйла Хантера и теперь 39-й в лиге по этому показателю.

Однако и это было ещё не всё за первый период. Спустя всего 29 секунд «Эдмонтон» опять вышел вперёд.

«Нефтяники» зашли в чужую зону, Макдэвид получил передачу и прострелил на пятачок — Зак Хайман буквально «запихал» шайбу в ворота! 3:2.

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Коннор, набрав три очка, вплотную приблизился к Никите Кучерову в списке лучших бомбардиров сезона. У россиянина — 107 очков, у канадца стало 106.

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За две минуты до завершения первого периода Овечкин едва не забил свой 841-й гол в карьере. Получив шайбу на левом фланге у ворот, Александр бросил уже в пустой угол — в упор. Но голкипер «нефтяников» Стюарт Скиннер буквально «украл» гол у нападающего, успев переместиться и положить ловушку!

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Второй период оказался более спокойным. Команды проводили опасные атаки, однако забить долгое время не могли. Мирошниченко едва не оформил дубль!

А на 35-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс убежал в атаку «2 в 2», стянул на себя обоих защитников и скинул на Хаймана. Нападающий прицелился и бросил точно — шайба зашла в ворота рикошетом от штанги. 4:2!

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За полторы минуты до конца второго периода Ти Джей Оши необязательным фолом оставил «Вашингтон» в меньшинстве. «Эдмонтон» разыграл шайбу, Эван Бушар получил пас на синей линии и щёлкнул — 5:2. Без шансов для Дарси Кемпера.

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А Макдэвид набрал четвёртое очко в матче и сравнялся с Кучеровым.

На старте третьего периода Овечкин вновь почти забил! Александр с пятачка переправлял шайбу в ворота, но Скиннер опять «похитил» гол у 38-летнего нападающего.

До середины игрового отрезка сохранялось ощущение, будто «Вашингтон» способен ещё раз отыграться. Но на 51-й минуте Уоррен Фёгеле, получив передачу от Райана Маклауда из-за ворот, из слота расстрелял Кемпера. 6:2

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А через 19 секунд Коннор Браун забил первый гол почти за два года — и сразу своей бывшей команде. 7:2. Кошмар для «Вашингтона».

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За три минуты до конца периода Овечкин имел ещё один супершанс. Его вывели на пустой угол, нападающий бросал наверняка — и опять Скиннер «украл» гол у Ови!

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После этого шайбу Бушара переписали на Хаймана. Хет-трик Зака — и кепки полетели на лёд. А Макдэвида лишили ассиста — и вот он вновь оказался позади Кучерова.

«Вашингтон» в итоге ничего не смог поделать и опозорился, проиграв второй матч подряд с общим счётом 2:10. Будущее «столичных» становится всё более и более мрачным. А «Эдмонтон» делает весомую заявку — может, «нефтяники» и на Кубок Стэнли смогут замахнуться в этом сезоне?