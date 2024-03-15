Марат Хуснутдинов — о своём дебюте в НХЛ: это мечта любого хоккеиста

Российский форвард Марат Хуснутдинов поделился впечатлениями от своего дебюта в НХЛ, который состоялся сегодня ночью в матче «Миннесоты Уйалд» с «Анахайм Дакс» (2:0).

«Это мечта любого хоккеиста! Замечательное чувство», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба клуба.

В первом матче игрок не отметился результативными действиями, провёл на льду 11 минут 54 секунды (15 смен), сделал 4 блока, 1 силовой приём и выиграл 67% вбрасываний.

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.