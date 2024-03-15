Тренер «Трактора» А. Заварухин: у нас хорошая команда, мы должны проходить «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился ожиданиями от встречи с московским «Динамо» в рамках серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«У нас была пара дней, и мы поработали над тактикой. Отработали то, на что хотели обратить внимание, включая зону обороны и реализацию большинства. В первых матчах посмотрим, как это получилось. У команды было два выходных, хорошо отдохнули, хорошо поработали и с хорошим настроением едем в Москву.

Как играть против Никиты Гусева? Он профессионал, бомбардир, и, конечно, мы будем обращать больше внимания на него в зоне атаки. Получаем информацию, как против него действовать.

Насколько важно, что среди динамовцев больше обладателей Кубка Гагарина? На это не обращаем внимание. У нас хорошая команда, мы должны проходить «Динамо», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют на следующий день.