Ведущий защитник «Трактора» не сыграет в московских матчах серии с «Динамо»

Защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин не сыграет в первых матчах серии с московским «Динамо».

Сегодня в своих социальных сетях команда огласила состав хоккеистов, которые отправились на выезд в Москву, где пройдут первые две игры второго раунда плей-офф КХЛ. Всего в списке 29 игроков, среди них нет ведущего защитника «Трактора» Телегина.

В регулярном чемпионате хоккеист стал лучшим защитником в составе клуба, набрав 21 очко (6+15) в 62 матчах и заработав показатель полезности 0. В плей-офф Телегин провёл шесть игр и забросил одну шайбу.

В первом раунде «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» — 4-2 в серии. Первые матчи четвертьфинала между московским «Динамо» и челябинской командой пройдут 16 и 18 марта в Москве.