The Athletic назвал самого важного хоккеиста для «Вашингтона» на остаток регулярки

Авторы сайта The Athletic назвали вратаря Чарли Линдгрена самым важным хоккеистом для «Вашингтон Кэпиталз» на остаток регулярного сезона-2023/2024.

«Здесь нет ничего удивительного; он был самым ценным игроком «Кэпс» с начала сезона. Однако в марте Линдгрен показал процент отражённых бросков 93,7 и лучший показатель в лиге — 8,05 сейва выше ожидаемого, в результате чего „Кэпс“ набрали 8 из 12 очков. Они на одно очко отстают от восьмого места в конференции только из-за его игры. Нижняя часть команд плей-офф Восточной конференции будет зависеть от его игры в последний месяц регулярки», — сказано в статье.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» с 71 очком после 65 встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.