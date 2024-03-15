«Очень важно держать свои стандарты». Ларионов — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки. Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее», — приводит слова Ларионова ТАСС.

На счету Овечкина 840 голов в карьере в НХЛ. Отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён составляет 54 шайбы. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.